Crotone, Cordaz: “Creiamo tanto, ma raccogliamo troppo poco” (Di sabato 31 ottobre 2020) Alex Cordaz, storico portiere del Crotone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Atalanta, maturata nel pomeriggio: "Il risultato ottenuto oggi è frustrante, lavoriamo tanto e creiamo, portiamo a casa veramente troppo poco - ha dichiarato sconsolato il portiere dei calabresi. Sappiamo la nostra dimensione, dobbiamo guardare avanti e continuare su questa strada. 17 gol subiti sono tanti? Dobbiamo alzare livello di attenzione, non possiamo disconoscere il nostro gioco e la nostra natura e allo stesso modo dobbiamo centrare l’obiettivo. Stiamo prendendo troppi gol e non va bene. Avevamo di fronte un avversario importante e siamo stati in gara fino al 90′ quindi vedo il bicchiere mezzo pieno". Queste le parole del portiere del Crotone al termine della ... Leggi su itasportpress (Di sabato 31 ottobre 2020) Alex, storico portiere del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Atalanta, maturata nel pomeriggio: "Il risultato ottenuto oggi è frustrante, lavoriamoe creiamo, portiamo a casa veramentepoco - ha dichiarato sconsolato il portiere dei calabresi. Sappiamo la nostra dimensione, dobbiamo guardare avanti e continuare su questa strada. 17 gol subiti sono tanti? Dobbiamo alzare livello di attenzione, non possiamo disconoscere il nostro gioco e la nostra natura e allo stesso modo dobbiamo centrare l’obiettivo. Stiamo prendendo troppi gol e non va bene. Avevamo di fronte un avversario importante e siamo stati in gara fino al 90′ quindi vedo il bicchiere mezzo pieno". Queste le parole del portiere delal termine della ...

