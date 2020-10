Crotone-Atalanta, le probabili formazioni del match (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Ezio Scida apre la scena al 6° turno di Serie A con Crotone-Atalanta. Assenze importanti per la Dea: le probabili formazioni Il sesto appuntamento con il campionato di Serie A apre il sipario a Crotone-Atalanta. Partita molto delicata per entrambe le squadre. I calabresi lottano per la permanenza e per raggiungere l’obiettivo sarà fondamentale fare molti punti tra le mura amiche. La Dea è di fronte ad un bivio molto importante della stagione per non perdere la strada delle migliori. Gli orobici devono rifarsi dopo le deludenti prestazioni contro il Napoli e la Sampdoria. Nelle notti di Champions League, gli uomini di Gasperini hanno mostrato il vero volto nerazzurro. Il tecnico non potrà fare affidamento su Gosens, pronto Mojica dal primo minuto. ... Leggi su zon (Di sabato 31 ottobre 2020) L’Ezio Scida apre la scena al 6° turno di Serie A con. Assenze importanti per la Dea: leIl sesto appuntamento con il campionato di Serie A apre il sipario a. Partita molto delicata per entrambe le squadre. I calabresi lottano per la permanenza e per raggiungere l’obiettivo sarà fondamentale fare molti punti tra le mura amiche. La Dea è di fronte ad un bivio molto importante della stagione per non perdere la strada delle migliori. Gli orobici devono rifarsi dopo le deludenti prestazioni contro il Napoli e la Sampdoria. Nelle notti di Champions League, gli uomini di Gasperini hanno mostrato il vero volto nerazzurro. Il tecnico non potrà fare affidamento su Gosens, pronto Mojica dal primo minuto. ...

Atalanta_BC : Prossima tappa: Crotone! ?? Next destination: Crotone! ? ???? @SerieA - 6ª giornata ?? @FcCrotoneOff ??? Stadio Ezio S… - infoitsport : Crotone-Atalanta, la nostra formazione per domani - infoitsport : Le probabili formazioni di Crotone-Atalanta: con Cigarini squalificato, va Petriccione in regia - infoitsport : Atalanta, ecco partita per partita l'evoluzione faticosa del Crotone: i tentativi di Stroppa di prendere meno gol - infoitsport : Probabili formazioni di Crotone-Atalanta -