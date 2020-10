Crotone-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di sabato 31 ottobre 2020) La sesta giornata di Serie A comincia con l’anticipo delle ore 15.00 tra Crotone e Atalanta. I calabresi, dopo la Juve, vogliono fermare anche l’Atalanta allo Scida. Queste le formazioni ufficiali: Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Zanellato, Vulic, Benali, Reca; Messias, Simy. Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; Malinovskyi, Gomez; Muriel. Foto: Twitter Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) La sesta giornata di Serie A comincia con l’anticipo delle ore 15.00 tra. I calabresi, dopo la Juve, vogliono fermare anche l’allo Scida. Queste le(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Zanellato, Vulic, Benali, Reca; Messias, Simy.(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; Malinovskyi, Gomez; Muriel. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

