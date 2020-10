Crotone-Atalanta, infortunio per Hateboer e Romero: saltano il Liverpool? (Di sabato 31 ottobre 2020) Al 68′ di Crotone-Atalanta, match e anticipo della sesta giornata di Serie A 2020/2021, Hans Hateboer ha chiesto il cambio a causa di un infortunio muscolare accusato nel corso del secondo tempo. Un problema che non ci voleva per Gian Piero Gasperini che deve anche fare a meno di Gosens o de Roon oltre a Piccini e Caldara. All’orizzonte c’è il Liverpool ospite dell’Atalanta martedì nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. E nelle prossime ore saranno valutate le condizioni dell’esterno proprio in vista del match contro i reds. Ma non solo: al 72′ si è fermato anche Romero a causa di un risentimento muscolare accusato durante un contrasto di gioco. Gasperini perde i pezzi e spera in buone ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Al 68′ di, match e anticipo della sesta giornata di Serie A 2020/2021, Hansha chiesto il cambio a causa di unmuscolare accusato nel corso del secondo tempo. Un problema che non ci voleva per Gian Piero Gasperini che deve anche fare a meno di Gosens o de Roon oltre a Piccini e Caldara. All’orizzonte c’è ilospite dell’martedì nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. E nelle prossime ore saranno valutate le condizioni dell’esterno proprio in vista del match contro i reds. Ma non solo: al 72′ si è fermato anchea causa di un risentimento muscolare accusato durante un contrasto di gioco. Gasperini perde i pezzi e spera in buone ...

