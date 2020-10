Crotone-Atalanta 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Muriel è di un altro livello, non basta il solito Simy [FOTO] (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo Crotone-Atalanta 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Muriel è di un altro livello, non basta il solito Simy FOTO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo1-2, lediè di un, nonil

Atalanta_BC : Iniziamo così a Crotone! ?? Our #StartingXI presented by @Plus500! ?? ? #CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ???? Stadio Ezio Scida | Crotone #CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - zazoomblog : PAGELLE CROTONE ATALANTA Top e Flop della partita - #PAGELLE #CROTONE #ATALANTA #della - MarcoaldiMM : @Dami92Damiano C è pomeriggio..... il film horror L Atalanta passa a Crotone... pensate quanto è debole e male ass… - sportli26181512 : Muriel show a Crotone: l'Atalanta torna alla vittoria: Muriel show a Crotone: l'Atalanta torna alla vittoria Nel pr… -