Crisanti: "Sulle chiusure siamo in ritardo di 15 giorni. Restrizioni inevitabili" (Di sabato 31 ottobre 2020) Sulle chiusure siamo già in ritardo, almeno di due settimane. Quanto meno in alcune Regioni sarebbe stato necessario chiudere prima. Lo dice in un'intervista a Il Messaggero Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell' Università di Padova: "Ora stiamo inseguendo l'epidemia, speriamo che non sia troppo tardi".Quanto c'è ancora da aspettare per un ipotetico lockdown? Crisanti fa la sua previsione: se le misure approvate dal governo non avranno un effetto, "saranno inevitabili limitazioni più restrittive. Penso che aspetteranno la prossima settimana per capire se il Dpcm sta dando risultati", aggiunge. Se mercoledì "non vedremo dati differenti, sarà finita. Si andrà ...

