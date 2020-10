Covid, quasi 300 morti e 31.758 nuovi contagi. Il bollettino che fa tremare il governo (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono 31.758 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italian nelle ultime 24 ore. Il dato porta il totale da inizio pandemia a 679.430. In netto aumento il numero dei decessi: 297 i morti odierni contro i 199 di ieri. Lo comunica il ministero della Salute nel bollettino odierno sull'emergenza Covid in Italia. Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono 31.758 icasi di coronavirus registrati in Italian nelle ultime 24 ore. Il dato porta il totale da inizio pandemia a 679.430. In netto aumento il numero dei decessi: 297 iodierni contro i 199 di ieri. Lo comunica il ministero della Salute nelodierno sull'emergenzain Italia.

reportrai3 : Nel periodo più nero dell’emergenza Covid, quando le bare dei morti di Bergamo venivano portate via dai camion dell… - borghi_claudio : @DemianReal @molaasinaria @Flavr7 @sergio_iezzi @cristianalaz @AlbertoBagnai @matteosalvinimi Età media dei decessi… - Agenzia_Ansa : #Covid, record di contagi, quasi 22 mila. Le vittime sono 221 #ANSA - michelaeffe : RT @giudiiiiiiiii: - Papaaaaaa dove vai - Esco vado a cambiarmi - Ma stai in casa hai quasi 87 anni c’è il covid - Vada a dar via el cu ti… - IMoresi : RT @giudiiiiiiiii: - Papaaaaaa dove vai - Esco vado a cambiarmi - Ma stai in casa hai quasi 87 anni c’è il covid - Vada a dar via el cu ti… -