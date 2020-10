Covid, nuovo picco record negli USA. Trump : “Stiamo controllando l’epidemia” (Di sabato 31 ottobre 2020) Mentre gli Stati Uniti registrano un nuovo picco record giornaliero di casi di coronavirus, oltre 99.000 nuovi contagi in 24 ore, il dato più alto dall’inizio dell’epidemia, il presidente americano Donald Trump, in volata di campagna elettorale in vista del 3 novembre, minimizza: “Con o senza vaccino noi stiamo controllando l’epidemia, ma il vaccino la farà scomparire più rapidamente e i vaccini arriveranno molto presto”. Trump in Wisconsin: Diffusone virus è colpa del governatore dem Con i sondaggi che lo danno sempre in svantaggio sull’avversario democratico Joe Biden, Donald Trump, in un comizio in Wisconsin, aggiunge che è colpa dello sfidante e del governatore democratico dello Stato, Tony ... Leggi su blogo (Di sabato 31 ottobre 2020) Mentre gli Stati Uniti registrano ungiornaliero di casi di coronavirus, oltre 99.000 nuovi contagi in 24 ore, il dato più alto dall’inizio dell’epidemia, il presidente americano Donald, in volata di campagna elettorale in vista del 3 novembre, minimizza: “Con o senza vaccino noi stiamol’epidemia, ma il vaccino la farà scomparire più rapidamente e i vaccini arriveranno molto presto”.in Wisconsin: Diffusone virus è colpa del governatore dem Con i sondaggi che lo danno sempre in svantaggio sull’avversario democratico Joe Biden, Donald, in un comizio in Wisconsin, aggiunge che è colpa dello sfidante e del governatore democratico dello Stato, Tony ...

fattoquotidiano : Come sempre la situazione è grave, ma non è seria. Mentre l’Italia sgrana il rosario quotidiano di numeri e angosce… - Agenzia_Ansa : Nuovo aumento di casi positivi al Covid-19 in Italia: oltre 31 mila. Secondo il monitoraggio Iss-Ministero Salute s… - RegLombardia : #LNews Sono 1.567 i guariti e 8.960 i positivi, con un nuovo record di tamponi effettuati (46.892), per una percen… - DavideOberta : RT @ElioLannutti: Covid: nuovo record contagi Usa, oltre 94.000 31 OTT - Record di nuovi casi di Covid-19 negli Stati Uniti: nella giornata… - AndreaV91234412 : RT @claudio_2022: Nuovo Dpcm, ecco la lista delle città dove può scattare il lockdown. Bloccate gli sbarchi, altrimenti diventa tutto inut… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo picco di casi in Italia: 31.084 in 24 ore, altri 199 morti | Rezza: "Il virus galoppa" TGCOM Coronavirus oggi Imola, bollettino Covid del 30 ottobre. Un morto, calano i ricoveri

Imola (Bologna), 30 ottobre 2020 – Salgono a 17 (+5) i ricoveri per il coronavirus nel reparto Covid dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, mentre le persone diagnosticate dall’Ausl Imola ma centra ...

Tredicenne positivo al Covid-19 dormiva in auto a Perugia per non contagiare la famiglia: la loro casa è troppo piccola per isolarlo

Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...

Imola (Bologna), 30 ottobre 2020 – Salgono a 17 (+5) i ricoveri per il coronavirus nel reparto Covid dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, mentre le persone diagnosticate dall’Ausl Imola ma centra ...Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...