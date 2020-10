Covid, ‘Noi Campani’ a De Luca: “Attivare Sant’Agata e Cerreto per decongestionare il San Pio” (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti “Per l’emergenza Covid bisogna attivare immediatamente le strutture di Sant’Agata de’ Goti e Cerreto Sannita al fine di decongestionare l’ospedale San Pio di Benevento ed evitare di intasare ulteriormente anche il Fatebenefratelli”. Questa la proposta di Noi Campani avanzata al presidente della Regione Vincenzo De Luca e ai vertici di Asl e San Pio, Gennaro Volpe e Mario Ferrante, firmata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, dalla senatrice Sandra Lonardo, dal consigliere regionale Gino Abbate, il presidente della Provincia Antonio Di Maria e da Molly Chiusolo e Domenico Parisi, rispettivamente segretario e presidente di Noi Campani nel Sannio. “Apprezziamo l’immane sforzo di tutto il personale sanitario che con abnegazione, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti “Per l’emergenzabisogna attivare immediatamente le strutture di Sant’Agata de’ Goti eSannita al fine dil’ospedale San Pio di Benevento ed evitare di intasare ulteriormente anche il Fatebenefratelli”. Questa la proposta di Noi Campani avanzata al presidente della Regione Vincenzo Dee ai vertici di Asl e San Pio, Gennaro Volpe e Mario Ferrante, firmata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, dalla senatrice Sandra Lonardo, dal consigliere regionale Gino Abbate, il presidente della Provincia Antonio Di Maria e da Molly Chiusolo e Domenico Parisi, rispettivamente segretario e presidente di Noi Campani nel Sannio. “Apprezziamo l’immane sforzo di tutto il personale sanitario che con abnegazione, ...

