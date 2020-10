Covid, meno persone sui mezzi: passeggeri al 38% (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ottobre 2020 - meno passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico milanese. Il trend - attestatosi da lunedì, con l'entrata in vigore del Dpcm e l'inizio della didattica a distanza per gli ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ottobre 2020 -suidi trasporto pubblico milanese. Il trend - attestatosi da lunedì, con l'entrata in vigore del Dpcm e l'inizio della didattica a distanza per gli ...

welikeduel : 'Allo Spallanzani siamo pieni. Al momento è ospedale Covid, con malati allo stato grave. Allo stato attuale la situ… - PiazzapulitaLA7 : Alcune delle ragioni per cui in Germania si muore di meno di covid. 1/2 #Piazzapulita @GiannattasioLi - LaStampa : Gli anziani rappresentano un terzo della popolazione italiana. Se si riuscisse a isolare gli over 60, le vittime s… - ETogno : RT @sherpa810: 'Usare il risparmio non utilizzato dalle famiglie per aiutare la ripartenza. Bisogna ripristinare la fiducia venuta a meno c… - silviacarducci5 : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'oncologo: tumori e infarti più letali, meno cure per paura del virus #coronavirus -