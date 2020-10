Covid Liguria: 1068 nuovi casi, 1093 persone ricoverate in ospedale e 25 vittime (Di sabato 31 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6389 tamponi, 443.676 dall’inizio dell’emergenza Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 31 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6389 tamponi, 443.676 dall’inizio dell’emergenza

rtl1025 : ?? Vietate le passeggiate 'senza giustificato motivo' in tutta la #Liguria per tre sere a partire da domani dalle 21… - Agenzia_Ansa : A #Genova entrerà in vigore questa sera, la nuova #ordinanza anti-contagi del sindaco Marco #Bucci che impone dal… - ErmannoKilgore : Covid Liguria: 1068 nuovi casi, 1093 persone ricoverate in ospedale e 25 vittime - Il Secolo XIX - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Covid Liguria: 1068 nuovi casi, 1093 persone ricoverate in ospedale e 25 vittime #ultimora… - bizcommunityit : Il covid si mangia Halloween in Liguria: 'State a casa, non bighellonate' -