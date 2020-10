Covid, la situazione in Italia in attesa delle nuove restrizioni (Di sabato 31 ottobre 2020) Covid ultime notizie dall’Italia, in attesa delle nuove restrizioni che il governo potrebbe decidere già nella serata di oggi, sabato 31 ottobre 2020, e rendere effettive a partire dalla mezzanotte di lunedì 2 novembre. Serve ancora qualche ora per i dati complessivi a livello nazionale, ma la crescita dei nuovi contagi, con i primi numeri parziali dalle regioni, sembra non arrestarsi. Il dato più importante è quello delle terapie intensive: ieri erano 1.746 i ricoverati più gravi, 95 in più in 24 ore. >> Covid, il bollettino del 30 ottobre 2020: 31.084 nuovi casi, 1.746 in terapia intensiva (+95) Covid ultime notizie, Crisanti: “Italia in ritardo sulle ... Leggi su urbanpost (Di sabato 31 ottobre 2020)ultime notizie dall’, inche il governo potrebbe decidere già nella serata di oggi, sabato 31 ottobre 2020, e rendere effettive a partire dalla mezzanotte di lunedì 2 novembre. Serve ancora qualche ora per i dati complessivi a livello nazionale, ma la crescita dei nuovi contagi, con i primi numeri parziali dalle regioni, sembra non arrestarsi. Il dato più importante è quelloterapie intensive: ieri erano 1.746 i ricoverati più gravi, 95 in più in 24 ore. >>, il bollettino del 30 ottobre 2020: 31.084 nuovi casi, 1.746 in terapia intensiva (+95)ultime notizie, Crisanti: “in ritardo sulle ...

