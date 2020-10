Covid Italia, situazione preoccupante: possibile anticipo del DPCM con chiusura delle grandi città (Di sabato 31 ottobre 2020) Neanche il tempo di adattarsi al nuovo DPCM che il Governo è pronto a vararne un altro. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il presidente Giuseppe Conte potrebbe a breve chiudere tutte le grandi città quali Napoli, Milano, Bologna, Roma e Torino. In queste città la situazione è diventata molto allarmante con gli ospedali che sono sotto stress. … L'articolo Covid Italia, situazione preoccupante: possibile anticipo del DPCM con chiusura delle grandi città Leggi su dailynews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Neanche il tempo di adattarsi al nuovoche il Governo è pronto a vararne un altro. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il presidente Giuseppe Conte potrebbe a breve chiudere tutte lecittà quali Napoli, Milano, Bologna, Roma e Torino. In queste città laè diventata molto allarmante con gli ospedali che sono sotto stress. … L'articolodelconcittà

fattoquotidiano : Come sempre la situazione è grave, ma non è seria. Mentre l’Italia sgrana il rosario quotidiano di numeri e angosce… - repubblica : Covid, la lettera di 10 studiosi: 'Serve operazione verità sugli errori dell'Italia per evitare terza ondata' [aggi… - Corriere : Italia verso lo scenario 4. Allarme alto in 5 Regioni: rischio lockdown - StefaniaVaselli : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il sussurro di Mattarella: patrimoniale • L'ultimo mistero di Piercamillo prima dell'ad… - NoEvilHero : L'Italia e gli italiani fanno parte della comunità Europea. Possiamo tranquillamente abbandonare la nazione in mass… -