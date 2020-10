Covid, ipotesi del governo: Milano in lockdown da lunedì prossimo (Di sabato 31 ottobre 2020) A Milano e nella sua area metropolitana la situazione epidemiologica è fuori controllo: è allo studio del governo il relativo lockdown già da lunedì prossimo Il governo potrebbe nelle prossime ore virare verso misure ancora più drastiche nel tentativo di flettere la curva epidemica del Covid-19: dunque all’orizzonte si profilano zone rosse, limitazione dello … L'articolo Covid, ipotesi del governo: Milano in lockdown da lunedì prossimo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 31 ottobre 2020) Ae nella sua area metropolitana la situazione epidemiologica è fuori controllo: è allo studio delil relativogià da lunedìIlpotrebbe nelle prossime ore virare verso misure ancora più drastiche nel tentativo di flettere la curva epidemica del-19: dunque all’orizzonte si profilano zone rosse, limitazione dello … L'articolodelinda lunedìCuriosauro.

