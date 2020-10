Covid in Vaticano, il cardinale Bassetti ricoverato a Perugia. Il supporto dei medici, la preghiera (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Covid si insinua in Vaticano. Come apprendiamo da una nota diramata dalla Cei da questa mattina il cardinale Gualtiero Bassetti è ricoverato a Perugia. «Il cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – leggiamo nel comunicato della Cei – è all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, a seguito della positività al Covid riscontrata nei giorni scorsi». La notizia corre sul web. Il virus avanza e si insinua anche tra le mura del baluardo della cristianità. Non solo. A quanto si apprende da La Stampa, sarebbe risultato positivo ai test anche ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilsi insinua in. Come apprendiamo da una nota diramata dalla Cei da questa mattina ilGualtiero. «IlGualtiero, Arcivescovo di-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – leggiamo nel comunicato della Cei – è all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di, a seguito della positività alriscontrata nei giorni scorsi». La notizia corre sul web. Il virus avanza e si insinua anche tra le mura del baluardo della cristianità. Non solo. A quanto si apprende da La Stampa, sarebbe risultato positivo ai test anche ...

