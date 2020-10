Covid in Campania, oggi 3.669 positivi e 14 morti: sono 42.999 i contagiati nel mese di ottobre (Di sabato 31 ottobre 2020) Continua la corsa del Coronavirus in Campania. Dopo il picco di ieri, il Covid mette a segno il terzo record consecutivo e fa registrare 3.669 nuovi positivi su 18.656 tamponi effettuati,... Leggi su ilmattino (Di sabato 31 ottobre 2020) Continua la corsa del Coronavirus in. Dopo il picco di ieri, ilmette a segno il terzo record consecutivo e fa registrare 3.669 nuovisu 18.656 tamponi effettuati,...

