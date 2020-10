Covid, il paradosso del bar tabacchi che dopo le 18 rimane aperto a metà: “Dove guadagna lo Stato il virus non c’è” | VIDEO (Di sabato 31 ottobre 2020) Covid, il paradosso del bar tabacchi che dopo le 18 rimane aperto a metà VIDEO È diventato virale sui social un VIDEO che vede protagonista la proprietaria di un bar tabacchi, alle prese con un paradosso provocato dall’ultimo Dpcm anti-Covid in vigore dallo scorso 26 ottobre. Secondo le ultime disposizioni, infatti, i bar devono chiudere l’attività entro le 18, mentre le stesse limitazioni non sono previste per i negozi di tabacchi. Il paradosso si crea quando un locale svolge l’attività di bar tabacchi, come nel caso della signora protagonista del filmato. La titolare, infatti, mostra come la parte del ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020), ildel barchele 18a metàÈ diventato virale sui social unche vede protagonista la proprietaria di un bar, alle prese con unprovocato dall’ultimo Dpcm anti-in vigore dallo scorso 26 ottobre. Secondo le ultime disposizioni, infatti, i bar devono chiudere l’attività entro le 18, mentre le stesse limitazioni non sono previste per i negozi di. Ilsi crea quando un locale svolge l’attività di bar, come nel caso della signora protagonista del filmato. La titolare, infatti, mostra come la parte del ...

alessiofigoli : RT @davidefigoli: Impedire di vivere a centinaia di milioni di persone che di Covid-19 non moriranno mai è un tragico paradosso: la politic… - NoiTv : L' ANCORA | 30/10/2020 | IL PARADOSSO DI COVID-19 - - Brandol04117825 : RT @antieuropeistaa: Il paradosso del bar tabacchi. Il virus non c'è solo dove guadagna lo Stato Curioso sto Covid.. alle 18 nello stesso l… - davidefigoli : Impedire di vivere a centinaia di milioni di persone che di Covid-19 non moriranno mai è un tragico paradosso: la p… - caroperazzi : Il paradosso del bar tabacchi. Il virus non c'è solo dove guadagna lo Stato #COVID19 #lockdown #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid paradosso Covid, paradosso bar tabacchi che dopo 18 rimane aperto a metà | VIDEO TPI Un mercatino ittico al consumo a Schiavonea per arginare l’emergenza di ritorno

Martilotti: "ascoltare i pescatori è importante per far fronte a questa grave emergenza di ritorno. E in questa seconda fase di emergenza sarà fondamentale il ruolo dei Comuni costieri nelle aree magg ...

Didattica a distanza, ora i pullman girano vuoti

Le aziende del trasporto pubblico locale starebbero già pensando di ridurre le corse sino a quando gli studenti non torneranno a scuola ...

Martilotti: "ascoltare i pescatori è importante per far fronte a questa grave emergenza di ritorno. E in questa seconda fase di emergenza sarà fondamentale il ruolo dei Comuni costieri nelle aree magg ...Le aziende del trasporto pubblico locale starebbero già pensando di ridurre le corse sino a quando gli studenti non torneranno a scuola ...