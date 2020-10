Covid, il cardinale Gualtiero Bassetti è stato portato in ospedale (Di sabato 31 ottobre 2020) Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, è stato trasferito nell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) Il, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, ètrasferito nell'Santa Maria della Misericordia di Perugia ...

Agenzia_Ansa : #Covid: il cardinale #Bassetti, presidente della #Cei, trasferito in ospedale. Positivo anche l'arcivescovo di Mila… - Adnkronos : #Covid, cardinale #Bassetti in ospedale: presidente Cei ricoverato - vaticannews_it : #30Ottobre “È un momento di dolore per tanti, riconciliamoci nel Dio della vita”. Si apre così il messaggio del car… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: il cardinale #Bassetti, presidente della #Cei, trasferito in ospedale. Positivo anche l'arcivescovo di Milano Mar… - VelvetMagIta : #Covid: ricoverato il presidente dei vescovi italiani Gualtiero Bassetti (in foto), in quarantena il cardinale di M… -