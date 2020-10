Covid, il bollettino del “San Pio”: comunicati altri tre decessi (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Il nosocomio di Benevento ha comunicato che sono 96 i pazienti attualmente ricoverati a causa del Covid-19. Sul bilancio, di per sè già allarmante, pesano in realtà due fattori. Il “San Pio” ha infatti comunicato altri tre decessi dovuti al coronavirus: due sanniti e un paziente di un’altra provincia ma ricoverato a Benevento. Questo il quadro comunicato dall’azienda ospedaliera: L'articolo Covid, il bollettino del “San Pio”: comunicati altri tre decessi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Il nosocomio di Benevento ha comunicato che sono 96 i pazienti attualmente ricoverati a causa del-19. Sul bilancio, di per sè già allarmante, pesano in realtà due fattori. Il “San Pio” ha infatti comunicatotredovuti al coronavirus: due sanniti e un paziente di un’altra provincia ma ricoverato a Benevento. Questo il quadro comunicato dall’azienda ospedaliera: L'articolo, ildel “San Pio”:treproviene da Anteprima24.it.

