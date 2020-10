Covid Gran Bretagna, Johnson pronto al lockdown. Usa, 100mila nuovi casi (Di sabato 31 ottobre 2020) Stando a quanto anticipato oggi dal quotidiano Times, le nuove misure potrebbero entrare in vigore mercoledì prossimo, fino al 1 dicembre, e prevedono una chiusura generalizzata delle attività ad ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Stando a quanto anticipato oggi dal quotidiano Times, le nuove misure potrebbero entrare in vigore mercoledì prossimo, fino al 1 dicembre, e prevedono una chiusura generalizzata delle attività ad ...

Tg3web : Una speranza sul fronte covid arriva dalla Gran Bretagna. Secondo i risultati dei test della fase 3 della speriment… - SALSEROS9 : RT @FabioFranchi1: Ci attende una vita da palombari all'asciutto. NB La raccomandazione è di Mario Balzanelli, Presidente della Sis 118, ch… - abruzzoweb : GRAN SASSO ACQUA: CONCORSO A RISCHIO PER IL COVID - Esagramma_56 : @bordoni_russia Un gran danno, tenendo conto che in Russia c'è penuria di bombole d'ossigeno per trattare i malati di COVID - RossanoBibalo : RT @FabioFranchi1: Ci attende una vita da palombari all'asciutto. NB La raccomandazione è di Mario Balzanelli, Presidente della Sis 118, ch… -