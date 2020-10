Covid e lockdown in Europa: com’è la situazione in Germania, Gran Bretagna, Austria e Grecia (Di sabato 31 ottobre 2020) La seconda ondata di Covid in Europa sta mettendo a dura prova diversi paesi. Ci sono già nazioni pronte a varare un nuovo lockdown per frenare l’ondata di contagi. Tra questi c’è la Gran Bretagna che è pronta ormai a tornare a una qualche forma lockdown nazionale. Lo anticipano oggi giornali come il Times e … L'articolo Covid e lockdown in Europa: com’è la situazione in Germania, Gran Bretagna, Austria e Grecia Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 31 ottobre 2020) La seconda ondata diinsta mettendo a dura prova diversi paesi. Ci sono già nazioni pronte a varare un nuovoper frenare l’ondata di contagi. Tra questi c’è lache è pronta ormai a tornare a una qualche formanazionale. Lo anticipano oggi giornali come il Times e … L'articoloin: com’è lainTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NicolaPorro : Ascoltate e riflettete sulle parole del professor ?????????????? ????????`, un’autorità indiscussa nel campo della virologia ??… - fattoquotidiano : Come sempre la situazione è grave, ma non è seria. Mentre l’Italia sgrana il rosario quotidiano di numeri e angosce… - Corriere : Italia verso lo scenario 4. Allarme alto in 5 Regioni: rischio lockdown - Vsoldani : RT @Cartabellotta: Monitoraggio indipendente @GIMBE per chi deve decidere ??Buona notizia: la curva rossa rallenta ??Cattiva notizia: la curv… - MarcoLe86931402 : @BeppeMarottaMa1 @GarauPina @mj_inlove8 @MediasetTgcom24 Ah beh...allora in Messico, Brasile o Africa dove ci sono… -