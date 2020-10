Covid e donne al lavoro: persi quasi 500mila posti (Di sabato 31 ottobre 2020) Covid e donne al lavoro:la pandemia ha fatto evaporare in un anno 470mila posti, con una percentuale maggiore rispetto agli uomini Nessun licenziamento almeno sino alle di marzo 2021, l’accordo tra governo e sindacati c’è ma intanto il Covid ha colpito in manietra pesante il mondo del lavoro. E le più penalizzate, numeri alla mano, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 31 ottobre 2020)al:la pandemia ha fatto evaporare in un anno 470mila, con una percentuale maggiore rispetto agli uomini Nessun licenziamento almeno sino alle di marzo 2021, l’accordo tra governo e sindacati c’è ma intanto ilha colpito in manietra pesante il mondo del. E le più penalizzate, numeri alla mano, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TeresaBellanova : #DeLuca le donne meritano rispetto. Giudicare una madre per il modello di mascherina e farsi gioco della figlia qua… - Corriere : Effetto Covid sul lavoro femminile: il 55,9% dei posti di lavoro andati perduti sono di donne - RegioneER : #Violenzadonne, una casa per voltare pagina: un aiuto economico per l'autonomia abitativa. Risorse per oltre 650mil… - VinciVenusia : RT @TeresaBellanova: #DeLuca le donne meritano rispetto. Giudicare una madre per il modello di mascherina e farsi gioco della figlia quando… - hooshang1381 : RT @GiulioTerzi: Covid più duro per le donne, sono andati persi 470.000 posti -