Covid, Conte: «Numeri preoccupanti, al lavoro per capire se servono nuove misure. Scuola, didattica in presenza a rischio» (Di sabato 31 ottobre 2020) «Stiamo lavorando per capire se si deve intervenire ancora». Così Giuseppe Conte al Festival de Il Foglio riguardo a nuove misure contro la pandemia da Covid. «Per la... Leggi su ilmattino (Di sabato 31 ottobre 2020) «Stiamo lavorando perse si deve intervenire ancora». Così Giuseppeal Festival de Il Foglio riguardo acontro la pandemia da. «Per la...

MediasetTgcom24 : Covid, Conte: 'Blocco licenziamenti prolungato fino a fine marzo' #GIUSEPPECONTE - ItaliaViva : Conte impari ad ascoltare e l’Italia batterà il Covid. Parla @TeresaBellanova - fattoquotidiano : Covid, fumata nera al vertice sulla scuola tra Conte, Azzolina e i capidelegazione: è braccio di ferro nella maggio… - MPerardi : Pazzesco quanto sia terribile. E quanto tutti però riescano a raccontarlo. Non ne scinfigge mai uno. #coronavirus… - armandoluongo10 : RT @DeSantis1948: Un’estate a negare il Covid. Ma per Salvini è colpa di Conte. Per il leader della Lega un altro lockdown sarebbe un falli… -