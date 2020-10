Covid, boom di personale contagiato all’ospedale di Boscotrecase (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono tra ”i 30 e i 40” i soggetti appartenenti al personale dell’ospedale Covid di Boscotrecase (Napoli) risultati positivi al tampone del Covid-19, ”stando ai dati relativi a questa mattina”. Ad affermarlo e’ il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto. Sosto, raggiunto telefonicamente, parla di un dato complessivo rispetto alle forze in servizio al Sant’Anna e Santissima Maria della Neve ”in linea con quello registrato in altre strutture sanitarie a livello nazionale, pari al 10-15% del personale in servizio” ma che deve ”ritenersi comunque allarmante, in quanto genera ulteriori criticita’ all’interno di un sistema messo gia’ in seria difficolta’ dal crescere continuo dei ricoveri”. Per il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono tra ”i 30 e i 40” i soggetti appartenenti aldell’ospedaledi(Napoli) risultati positivi al tampone del-19, ”stando ai dati relativi a questa mattina”. Ad affermarlo e’ il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto. Sosto, raggiunto telefonicamente, parla di un dato complessivo rispetto alle forze in servizio al Sant’Anna e Santissima Maria della Neve ”in linea con quello registrato in altre strutture sanitarie a livello nazionale, pari al 10-15% delin servizio” ma che deve ”ritenersi comunque allarmante, in quanto genera ulteriori criticita’ all’interno di un sistema messo gia’ in seria difficolta’ dal crescere continuo dei ricoveri”. Per il ...

Sono tra ''i 30 e i 40'' i soggetti appartenenti al personale dell'ospedale Covid di Boscotrecase (Napoli) risultati positivi al tampone del Covid-19, ''stando ...

