Covid: altro record di contagi in Italia, aumentano i decessi. Annunciate nuove misure: "Chiusura territori" (Di sabato 31 ottobre 2020) altro bollettino negativo per l'emergenza coronavirus. Oggi, sabato 31 ottobre, sono cresciuti ancora i contagi, giunti a 31.758. In aumento anche i morti, che raggiungono la cifra di 297 unità. In terapia intensiva c'è stato un aumento di 97 pazienti nelle ultime 24 ore e ora le persone in rianimazione sono 1.843. Per quanto riguarda i ricoveri in reparti Covid c'è stato un incremento di 972 unità. Al primo posto per contagi la Lombardia, che ha avuto in un giorno 8.919 infetti. Intanto, è stato convocato il Comitato Tecnico Scientifico in modo urgente. Si annunciano dunque nuove misure nelle prossime ore con la possibilità di "chiusura di territori".

Ultime Notizie dalla rete : Covid altro Covid, altro che "dica 33": per scoprire gli asintomatici basterà un colpo di tosse al telefono TGCOM Tredicenne positivo al Covid-19 dormiva in auto a Perugia per non contagiare la famiglia: la loro casa è troppo piccola per isolarlo

Dormiva in macchina per non contagiare la sua famiglia. Viene da Perugia la storia di un ragazzino di soli 13 anni, risultato positivo al Covid-19, che non ha trovato altra soluzione se non spostarsi ...

Zaia: “Stiamo preparando 10 Covid center. Non abbiamo alternative”

AGI/Vista - “Con i Covid center si sta procedendo, saranno in tutto 10. Capisco l’ansia di cittadini e amministrazioni ma non ci sono alternative. Magari potessimo distribuire pazienti in tutti gli os ...

