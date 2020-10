Covid, a Napoli 2900 telefonate al giorno al 118 e oltre 200 interventi (Di sabato 31 ottobre 2020) Circa 2900 telefonate al giorno, oltre 200 interventi e una carenza di personale che supera le 60 unita’ tra medici, infermieri e autisti delle ambulanze: sono i numeri del 118 di Napoli, illustrati da Giuseppe Galano, direttore del 118 Napoli e coordinatore del soccorso regionale. “Abbiamo una carenza storica di personale che, in questo momento si fa sentire di piu’ – dice Galano – Avremmo bisogno almeno di 30 medici, 30 infermieri, e oltre 10 autisti delle ambulanze. Attualmente, in servizio siamo in 250”. “Ci serve una mano – aggiunge – il lavoro e’ aumentato e la carenza di personale, che e’ in ogni caso storica, si sente anche di piu'”. Al centralino del 118 arrivano richieste ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 ottobre 2020) Circaal200e una carenza di personale che supera le 60 unita’ tra medici, infermieri e autisti delle ambulanze: sono i numeri del 118 di, illustrati da Giuseppe Galano, direttore del 118e coordinatore del soccorso regionale. “Abbiamo una carenza storica di personale che, in questo momento si fa sentire di piu’ – dice Galano – Avremmo bisogno almeno di 30 medici, 30 infermieri, e10 autisti delle ambulanze. Attualmente, in servizio siamo in 250”. “Ci serve una mano – aggiunge – il lavoro e’ aumentato e la carenza di personale, che e’ in ogni caso storica, si sente anche di piu'”. Al centralino del 118 arrivano richieste ...

