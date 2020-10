Covid, 8.919 nuovi positivi in Lombardia Oltre 46 mila tamponi. Bergamo +243 casi (Di sabato 31 ottobre 2020) I dati regionali del 31 ottobre. Il rapporto positivi/tamponi in Lombardia è del 19%. Sono 2.064 i nuovi guariti/dimessi. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 31 ottobre 2020) I dati regionali del 31 ottobre. Il rapportoinè del 19%. Sono 2.064 iguariti/dimessi.

Aumentano di 97 unità i pazienti ricoverati nelle terapie intensive (1.843 in tutto), mentre sono 972 in più i ricoveri negli altri reparti Covid. La Regione con il maggior numero odierno di nuovi ...

