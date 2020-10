Covid | 31 758 nuovi contagi e 297 morti Cts convocato d' urgenza

(Di sabato 31 ottobre 2020), il bollettino di oggi, sabato 31 ottobre 2020, in Italia. Numeri ancora molto negativi: Aumentano ancora iperin Italia, sono 31.758, secondo il bollettino del ministero della ...

Adnkronos : Covid, 31.758 nuovi contagi e 297 morti - TgLa7 : #Covid: oggi 31.758 casi e 297 morti - vincemes70 : RT @TgLa7: #Covid: oggi 31.758 casi e 297 morti - nuccia20 : RT @Misurelli77: #31ottobre 2020 La situazione sanitaria... Covid-19, oggi 31.758 nuovi contagi 297 morti, 97 Terapie intensive in più Ma q… - VirgilioZanni : RT @Misurelli77: #31ottobre 2020 La situazione sanitaria... Covid-19, oggi 31.758 nuovi contagi 297 morti, 97 Terapie intensive in più Ma q… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 758

Sono 31.758 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, 674 in più di ieri. Sono invece 297 i morti nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 38.618. I tamponi eseguiti sono 215.886.In due settimane quasi seimila contagi fra gli operatori sanitari, il 3,4 per cento del totale Nelle ultime 24 ore il numero di nuovi contagi è salito a 31.758 (contro i 31.084 registrati nella giorna ...