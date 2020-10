Covid-19, positivo anche l’arcivescovo di Milano: la nota (Di sabato 31 ottobre 2020) Covid-19, anche l’arcivescovo di Milano è positivo. Mario Delpini ha contratto l’infezione ed è attualmente in isolamento. Ecco la nota ufficiale dell’Arcidiocesi. Nuovo caso da Covid-19 nella comunità cristiana. Nel pomeriggio di ieri, infatti, monsignor Mario Delpini, nonché arcivescovo di Milano, è risultato positivo al coronavirus dopo essersi sottoposto a un test di verifica. A … L'articolo Covid-19, positivo anche l’arcivescovo di Milano: la nota proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 ottobre 2020)-19,l’arcivescovo di. Mario Delpini ha contratto l’infezione ed è attualmente in isolamento. Ecco laufficiale dell’Arcidiocesi. Nuovo caso da-19 nella comunità cristiana. Nel pomeriggio di ieri, infatti, monsignor Mario Delpini, nonché arcivescovo di, è risultatoal coronavirus dopo essersi sottoposto a un test di verifica. A … L'articolo-19,l’arcivescovo di: laproviene da Inews.it.

stanzaselvaggia : “Mio padre positivo al Covid, al San Raffaele l’hanno lasciato 3 giorni in ps con febbre a 40”. “Ha firmato per una… - RegLombardia : #LNews @ibra_official a fine settembre risultò positivo al Coronavirus, il suo commento fu: 'Il Covid ha avuto il… - petergomezblog : Tredicenne positivo al Covid-19 dormiva in auto a Perugia per non contagiare la famiglia: la loro casa è troppo pic… - Wahemue : RT @Malik_R97: Trovano un positivo covid in un locale, chiudono il locale. Trovano 180 positivi su 200 clandestini e ne fanno sbarcare altr… - IlTirrenoEmpoli : ??Dipendente positivo in Comune, l'ufficio chiude ??Elisabetta Giorgi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo Covid, regole per chi ha incontrato un positivo: asintomatici liberi dopo 14 giorni, più complesso se si hanno febbre e tosse Il Messaggero Due Stati un obiettivo: primo incontro bilaterale sul turismo Italia e San Marino

Primo incontro bilaterale Italia San Marino sul Turismo. Le gigantesche conseguenze sul turismo dei mesi del lockdown e l'incertezza attuale rimangono sullo sfondo della incontro, in video conferenza.

Coronavirus oggi Imola, bollettino Covid del 30 ottobre. Un morto, calano i ricoveri

Imola (Bologna), 30 ottobre 2020 – Salgono a 17 (+5) i ricoveri per il coronavirus nel reparto Covid dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, mentre le persone diagnosticate dall’Ausl Imola ma centra ...

Primo incontro bilaterale Italia San Marino sul Turismo. Le gigantesche conseguenze sul turismo dei mesi del lockdown e l'incertezza attuale rimangono sullo sfondo della incontro, in video conferenza.Imola (Bologna), 30 ottobre 2020 – Salgono a 17 (+5) i ricoveri per il coronavirus nel reparto Covid dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, mentre le persone diagnosticate dall’Ausl Imola ma centra ...