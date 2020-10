Covid-19, perché la tenuta del sistema sanitario passa dal territorio (Di sabato 31 ottobre 2020) L’epidemia in Italia accelera e in alcune regioni l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva è aumentata al punto di arrivare già ad utilizzare quelli aggiuntivi, creati dopo l’inizio dell’emergenza. Ad oggi quello che preoccupa, se non è tanto (ancora) il tasso di saturazione delle terapie intensive (nel grafico la dinamica dei ricoveri rispetto al totale dei casi Covid-19 ospedalizzati), è il tempo di raddoppio delle stesse. Quest’ultimo oggi in Italia è pari a circa dieci giorni: significa che ci vogliono solo dieci giorni per far raddoppiare il numero dei pazienti Covid in terapia intensiva. Non possiamo dire che nulla di buono sia stato fatto in questi mesi, ma la preoccupazione è che, durante questa seconda ondata, si agisca a valle, piuttosto che a monte, e di ... Leggi su formiche (Di sabato 31 ottobre 2020) L’epidemia in Italia accelera e in alcune regioni l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva è aumentata al punto di arrivare già ad utilizzare quelli aggiuntivi, creati dopo l’inizio dell’emergenza. Ad oggi quello che preoccupa, se non è tanto (ancora) il tasso di saturazione delle terapie intensive (nel grafico la dinamica dei ricoveri rispetto al totale dei casi-19 ospedalizzati), è il tempo di raddoppio delle stesse. Quest’ultimo oggi in Italia è pari a circa dieci giorni: significa che ci vogliono solo dieci giorni per far raddoppiare il numero dei pazientiin terapia intensiva. Non possiamo dire che nulla di buono sia stato fatto in questi mesi, ma la preoccupazione è che, durante questa seconda ondata, si agisca a valle, piuttosto che a monte, e di ...

