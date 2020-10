Covid-19, il virologo Tarro a TeleClubItalia:”Guardare al modello svedese”. L’intervista (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo Covid-19, il virologo Tarro a TeleClubItalia:”Guardare al modello svedese”. L’intervista TeleClubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo-19, il:”Guardare alsvedese”. L’intervistanotizie da Napoli e dall'Italia.

NicolaPorro : Ascoltate e riflettete sulle parole del professor ?????????????? ????????`, un’autorità indiscussa nel campo della virologia ??… - welikeduel : 'Io non sono un virologo, tendo a fidarmi di chi ha studiato per tanti anni.' Daniele De Rossi a #propagandalive - fattoquotidiano : Covid, il virologo Giorgio Palù sul lockdown: “Contrario come scienziato e come cittadino” - giornalettismo : Nei giorni scorsi si era sparsa la voce della #lattoferrina come possibile cura per il #coronavirus. Il virologo… - MarioGnt : RT @NicolaPorro: Ascoltate e riflettete sulle parole del professor ?????????????? ????????`, un’autorità indiscussa nel campo della virologia ???? #Qua… -