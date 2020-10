Covid-19 | il M5S | “Si ponga fine a lockdown politico della maggioranza”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Movimento 5 Stelle Benevento. Di seguito il testo: “Il sindaco di Benevento, in piena crisi sanitaria e sociale, rimane sovranamente arroccato ed impegnato nel gioco solitario del posizionamento, fatto di continue promozioni e bocciature dei suoi sudditi, di audaci cambi di campo, di conquista di spazi territoriali più ampi, utili a rafforzare la possibilità di successione a se stesso nelle future amministrative del 2021 con il nuovo simbolo di Noi Campani, che non è un partito ma solo una sigla elettorale, sorta in occasione delle recenti elezioni regionali, su cui troneggia il nome di Mastella. A poco più di un mese dal voto regionale, con il puntuale arrivopreannunciata seconda ondata di contagio, il ...