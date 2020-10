Covid-19, continuano ad aumentare i contagi in Campania: 14 nuovi decessi (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cresce ancora il numero di positivi in Campania. Il bollettino diramato dall’Unità di Crisi sancisce un ulteriore aumento rispetto alla giornata di ieri. Oggi sono stati infatti 3.669 i tamponi effettuati e il cui esito è risultato positivo. Di questi, sui 20.860 totali effettuati, 3.477 sono riferiti a persone asintomatiche e 465 a soggetti sintomatici. Un dato indubbiamente allarmante, aggravato dai 14 nuovi decessi comunicati e avvenuti tra il 26 e il 30 ottobre. Questo, nel dettaglio, il quadro in Campania: Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 3.669 di cui: Asintomatici: 3.477 Sintomatici: 465Tamponi del giorno: 20.860 Totale positivi: 55.740 Totale tamponi: 958.834 ​Deceduti: 14 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cresce ancora il numero di positivi in. Il bollettino diramato dall’Unità di Crisi sancisce un ulteriore aumento rispetto alla giornata di ieri. Oggi sono stati infatti 3.669 i tamponi effettuati e il cui esito è risultato positivo. Di questi, sui 20.860 totali effettuati, 3.477 sono riferiti a persone asintomatiche e 465 a soggetti sintomatici. Un dato indubbiamente allarmante, aggravato dai 14comunicati e avvenuti tra il 26 e il 30 ottobre. Questo, nel dettaglio, il quadro in: Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 3.669 di cui: Asintomatici: 3.477 Sintomatici: 465Tamponi del giorno: 20.860 Totale positivi: 55.740 Totale tamponi: 958.834 ​Deceduti: 14 ...

