Covid-19, cardinale Bassetti trasferito in ospedale: le condizioni (Di sabato 31 ottobre 2020) Covid-19, il cardinale Gualtiero Bassetti è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Risultato positivo, l'arcivescovo sarà sotto stretto monitoraggio. Ecco intanto le sue attuali condizioni. Intanto aumenta l'emergenza sanitaria anche nelle istituzioni della Santa Chiesa. Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato … L'articolo Covid-19, cardinale Bassetti trasferito in ospedale: le condizioni proviene da Inews.it.

