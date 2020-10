Covid-19, 163 nuovi positivi in Irpinia: 27 solo nel capoluogo (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.600 tamponi analizzati, sono risultate positive al Covid-19, 163 persone: – 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Andreatta; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 14, residenti nel comune di Avella; – 27, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 4, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Carife; – 1, residente nel comune di Castel Baronia; – 1, residente nel comune di Castelfranci; – 1, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.600 tamponi analizzati, sono risultate positive al-19, 163 persone: – 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Andreatta; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 14, residenti nel comune di Avella; – 27, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 4, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Carife; – 1, residente nel comune di Castel Baronia; – 1, residente nel comune di Castelfranci; – 1, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune ...

