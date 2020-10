Cotto e mangiato ritorna in tv – Dal 2 novembre con tante novità (Di sabato 31 ottobre 2020) Cotto e mangiato – Il menù è pronto per sbarcare all’ora di pranzo su Italia 1, a partire dal prossimo lunedì 2 novembre 2020. Tessa Gelisio sarà alla guida di uno dei programmi più apprezzati dai telespettatori italiani e pronta ad allargare le braccia alle tante novità che riguardano questa nuova edizione. Cotto e mangiato – Il menù ci anticipa che ci sarà ancora la gara dedicata ai giovani chef talentuosi. Saranno loro a sfidarsi a colpi di ricette sui social del programma per vincere una borsa di studio. Fra le novità invece troveremo Renato Bosco, pizzaiolo d’eccellenza e molto altro ancora. Cotto e mangiato – Il menù: le novità di ... Leggi su giornal (Di sabato 31 ottobre 2020)– Il menù è pronto per sbarcare all’ora di pranzo su Italia 1, a partire dal prossimo lunedì 22020. Tessa Gelisio sarà alla guida di uno dei programmi più apprezzati dai telespettatori italiani e pronta ad allargare le braccia allenovità che riguardano questa nuova edizione.– Il menù ci anticipa che ci sarà ancora la gara dedicata ai giovani chef talentuosi. Saranno loro a sfidarsi a colpi di ricette sui social del programma per vincere una borsa di studio. Fra le novità invece troveremo Renato Bosco, pizzaiolo d’eccellenza e molto altro ancora.– Il menù: le novità di ...

