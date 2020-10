Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira – Paso – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020 (Di sabato 31 ottobre 2020) Costantino Della Gheraredesca e Sara Di Vaira affrontano la settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 con la solita grinta. Il concorrente ha deciso di scendere di livello fino a quando la giuria non comprenderà la sua arte. “Non è facile il mio compito pedagogico”, ammette, “anzi ho sempre pessimi risultati e finisco in fondo alla classifica”. Costantino Della Gherardesca è sicuro di subire il pregiudizio dei giudici. A sua volta confessa però di avere la stessa opinione nei suoi stessi confronti. “Questa settimana dobbiamo spingere l’acceleratore su cose che la giuria capisce”, aggiunge. Scopriamo il verdetto dei giudici e il ... Leggi su giornal (Di sabato 31 ottobre 2020)Gheraredesca eDiaffrontano la settima puntata dicon lecon la solita grinta. Il concorrente ha deciso di scendere di livello fino a quando la giuria non comprenderà la sua arte. “Non è facile il mio compito pedagogico”, ammette, “anzi ho sempre pessimi risultati e finisco in fondo alla classifica”.è sicuro di subire il pregiudizio dei giudici. A sua volta confessa però di avere la stessa opinione nei suoi stessi confronti. “Questa settimana dobbiamo spingere l’acceleratore su cose che la giuria capisce”, aggiunge. Scopriamo il verdetto dei giudici e il ...

