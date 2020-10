"Cosa facciamo nelle serate del coprifuoco". Ma davvero? Merlino e Tardelli, una confessione privatissima (Di sabato 31 ottobre 2020) Myrta Merlino era in vena di confessioni. Ieri, 30 ottobre, nella puntata de L'Aria Che Tira c'era anche Roberto Vecchioni. A lui la conduttrice, momentaneamente a casa a causa di un collaboratore positivo al coronavirus, ha raccontato qualCosa di molto privato. Una dichiarazione che non è sfuggita al Tempo che scrive: "Durante le serate di coprifuoco trascorse in coppia, a casa, col compagno Marco Tardelli, la Merlino ascolta a raffica le canzoni di Vecchioni. Joie de vivre". Insomma, famosi o meno tutti devono fare i conti con la "noia". A maggior ragione oggi come oggi quando un nuovo lockdown è alle porte. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Myrtaera in vena di confessioni. Ieri, 30 ottobre, nella puntata de L'Aria Che Tira c'era anche Roberto Vecchioni. A lui la conduttrice, momentaneamente a casa a causa di un collaboratore positivo al coronavirus, ha raccontato qualdi molto privato. Una dichiarazione che non è sfuggita al Tempo che scrive: "Durante leditrascorse in coppia, a casa, col compagno Marco, laascolta a raffica le canzoni di Vecchioni. Joie de vivre". Insomma, famosi o meno tutti devono fare i conti con la "noia". A maggior ragione oggi come oggi quando un nuovo lockdown è alle porte.

AlbertoBagnai : Il dr. Zoccoli, animatore del movimento “Leghisti per Cottarelli”, è un altro di quelli che non ci voterà più (non… - DantiNicola : #Sure è il programma europeo di aiuti rivolto al mondo del lavoro. Dopo averne fatto richiesta, saremo i primi a be… - 68kikka : RT @snoopywoodlm: Cosa facciamo di costruttivo oggi? - snoopywoodlm : Cosa facciamo di costruttivo oggi? - Ale8576 : @Matt00019 @FeliceRaimondo Bravo. Tata scarso, Giacomelli pure, ma quella partita andava chiusa subito. Su quello s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa facciamo Myrta Merlino, confessione privatissima su Marco Tardelli: "Cosa facciamo nelle serate del coprifuoco" LiberoQuotidiano.it Myrta Merlino, confessione privatissima su Marco Tardelli: "Cosa facciamo nelle serate del coprifuoco"

Myrta Merlino era in vena di confessioni. Ieri, 30 ottobre, nella puntata de L'Aria Che Tira c'era anche Roberto Vecchioni. A lui la conduttrice, momentaneamente a casa a causa di un collaboratore ...

"Azzurrina, il fantasma è sempre nel castello"

Nel giorno più misterioso dell’anno esce il libro dedicato alla leggenda di Montebello scritto da Matteo Corso ...

Myrta Merlino era in vena di confessioni. Ieri, 30 ottobre, nella puntata de L'Aria Che Tira c'era anche Roberto Vecchioni. A lui la conduttrice, momentaneamente a casa a causa di un collaboratore ...Nel giorno più misterioso dell’anno esce il libro dedicato alla leggenda di Montebello scritto da Matteo Corso ...