Coronvirus | Serie C | rinviata Catania-Vibonese

sportli26181512 : Coronvirus, #SerieC: rinviata Catania-Vibonese: La partita, originariamente prevista per domenica 1, verrà recupera… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronvirus Serie

Corriere dello Sport.it

VIBO VALENTIA - Cinque nuovi casi di positività al Covid sono stati riscontrati tra i calciatori del gruppo squadra dell'U.S. Vibonese Calcio che milita nel campionato di serie C. A comunicarlo è la ...CATANIA – Centro storico blindato per la manifestazione organizzata da più sigle della ristorazione e degli ambulanti, che protestano contro le misure del Dpcm del premier Giuseppe Conte. In piazza Un ...