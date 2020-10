Coronavirus, verso Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni. Possibili lockdown a Milano, Napoli e Genova (Di sabato 31 ottobre 2020) Una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico convocata per fornire indicazioni sui territori che necessitano di ulteriori misure restrittive. Domenica mattina i ministri Boccia e Speranza incontreranno le regioni. Nel pomeriggio è previsto un nuovo vertice tra il premier Conte ed i capi delegazione e, sempre nel pomeriggio, il capo del governo vedrà i capigruppo di maggioranza Leggi su ilsole24ore (Di sabato 31 ottobre 2020) Una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico convocata per fornire indicazioni sui territori che necessitano di ulteriori misure restrittive. Domenica mattina i ministri Boccia e Speranza incontreranno le. Nel pomeriggio è previsto un nuovo vertice tra il premier Conte ed i capi delegazione e, sempre nel pomeriggio, il capo del governo vedrà i capigruppo di maggioranza

petergomezblog : “Rischio elevato in 11 Regioni, si va verso lo scenario 4”: il monitoraggio dell’Iss certifica il peggioramento del… - petergomezblog : Coronavirus, 24mila contagi e 274 morti in Uk. Francia verso i 50mila casi in 24 ore, in Germania oltre 18mila. Bel… - repubblica : Coronavirus nel mondo, l'Austria verso il lockdown. Oltre 49 mila casi in Francia in 24 ore [aggiornamento delle 21… - zazoomblog : Coronavirus il Regno Unito supera il milione di casi e va verso il lockdown: attesa conferenza di Boris Johnson [LI… - Nanoalto : Covid, Gran Bretagna verso #lockdown, chiude anche l'Austria. La situazione in Europa -