Coronavirus, Unioncamere Campania: No a sit in improvvisati che generano solo assembramenti (Di sabato 31 ottobre 2020) “Le Camere di Commercio campane seguono con grande attenzione l’evolversi dello scenario relativo alla diffusione della pandemia e le conseguenti ricadute che essa ha sulle categorie coinvolte. Abbiamo rappresentato alle Istituzioni le istanze dei diversi comparti, auspicando provvedimenti che tengano conto della attuale situazione economica e produttiva”. Così in una nota di Unioncamere Campania. “Ma in questo momento è prioritaria la salute. Senza salute non c’è economia.Non è un problema della Campania, non è un problema dell’Italia, è un problema globale. Altri stati europei hanno preso in queste ore provvedimenti severi e indiscutibili.Oggi più che mai bisogna riconoscere il primato della scienza e la politica deve adeguarsi alle sue indicazioni ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 ottobre 2020) “Le Camere di Commercio campane seguono con grande attenzione l’evolversi dello scenario relativo alla diffusione della pandemia e le conseguenti ricadute che essa ha sulle categorie coinvolte. Abbiamo rappresentato alle Istituzioni le istanze dei diversi comparti, auspicando provvedimenti che tengano conto della attuale situazione economica e produttiva”. Così in una nota di. “Ma in questo momento è prioritaria la salute. Senza salute non c’è economia.Non è un problema della, non è un problema dell’Italia, è un problema globale. Altri stati europei hanno preso in queste ore provvedimenti severi e indiscutibili.Oggi più che mai bisogna riconoscere il primato della scienza e la politica deve adeguarsi alle sue indicazioni ...

Così in una nota di Unioncamere Campania. “Ma in questo momento è prioritaria la salute. Senza salute non c’è economia.Non è un problema della Campania, non è un problema dell’Italia, è un problema ...

