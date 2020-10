Coronavirus, un giorno tutto questo sarà passato. Come la Spagnola per mia nonna (Di sabato 31 ottobre 2020) In questo brutto anno bisestile ho pensato molte volte a mia nonna: nata nelle Madonie, era donna d’acciaio, austera, energica, dignitosa. Non ebbe vita facile: poco dopo Caporetto, nel 1917, il marito fu ucciso sul Carso da una granata. La lasciò vedova a 22 anni con due figli piccolissimi da crescere. Li portò ambedue alla laurea, cosa non scontata all’epoca. Rifiutò il matrimonio con un parente del marito, perché “di marito ce n’è uno solo”, e “non occorre avere un padrone per i propri figli”. Assistette alla nascita del fascismo, alla seconda guerra mondiale con i bombardamenti su Palermo e Messina; esultò all’arrivo liberatorio degli americani, “giovani meravigliosi che ci davano caramelle e sorrisi”. Rimase per due anni senza ricevere notizie dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Inbrutto anno bisestile ho pensato molte volte a mia: nata nelle Madonie, era donna d’acciaio, austera, energica, dignitosa. Non ebbe vita facile: poco dopo Caporetto, nel 1917, il marito fu ucciso sul Carso da una granata. La lasciò vedova a 22 anni con due figli piccolissimi da crescere. Li portò ambedue alla laurea, cosa non scontata all’epoca. Rifiutò il matrimonio con un parente del marito, perché “di marito ce n’è uno solo”, e “non occorre avere un padrone per i propri figli”. Assistette alla nascita del fascismo, alla seconda guerra mondiale con i bombardamenti su Palermo e Messina; esultò all’arrivo liberatorio degli americani, “giovani meravigliosi che ci davano caramelle e sorrisi”. Rimase per due anni senza ricevere notizie dal ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, il Regno Unito verso il lockdown nazionale. Centomila casi in un giorno negli Usa [aggiornam… - petergomezblog : #Coronavirus, il Comitato scientifico in #Francia: “La seconda ondata più grave della prima, si va verso i 100mila… - you_trend : ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa Casi totali: 20017 casi in media al g… - ilfattoblog : Coronavirus, un giorno tutto questo sarà passato. Come la Spagnola per mia nonna - clikservernet : Coronavirus, un giorno tutto questo sarà passato. Come la Spagnola per mia nonna -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giorno Coronavirus Usa, nuovo record di casi: 97mila in un giorno Adnkronos FIGC, aggiornamento del protocollo: al via i test rapidi

Il Coronavirus è tornato. I casi positivi stanno crescendo ... sia per quelli richiesti nel giorno partita per i Gruppi Squadra con positività documentate, nonché nel monitoraggio con tamponi ogni 48 ...

Coronavirus, record di contagi in Germania: 19mila. Regno Unito pronto a nuovo lockdown. Usa, picco di casi: 94mila in un giorno

Ogni giorno i Paesi europei continuano a far registrare numeri di contagi record, con la pandemia che ormai ha costretto gran parte dei governi a ricorrere a nuove restrizioni. In Germania, nelle ulti ...

Il Coronavirus è tornato. I casi positivi stanno crescendo ... sia per quelli richiesti nel giorno partita per i Gruppi Squadra con positività documentate, nonché nel monitoraggio con tamponi ogni 48 ...Ogni giorno i Paesi europei continuano a far registrare numeri di contagi record, con la pandemia che ormai ha costretto gran parte dei governi a ricorrere a nuove restrizioni. In Germania, nelle ulti ...