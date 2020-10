Coronavirus | terapia intensiva | torna la paura in Italia

(Di sabato 31 ottobre 2020) L'accesso alle terapie intensive bisognerà deciderla in base a diversi parametri, non basandosi esclusivamente sull'età dei pazienti. Terapie intensive sature: a chi spetta la precedenza? su Notizie.it.

you_trend : ?? #Coronavirus, 30 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 325.786 • Deceduti: 38.321 (+199) • Dimessi/Guariti: 283.5… - you_trend : ?? #Coronavirus, 29/10/20 • Attualmente positivi: 299.191 • Deceduti: 38.122 (+217) • Dimessi/Guariti: 279.282 (+3.… - sole24ore : Coronavirus: sale al 14,45% il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi, rispetto al 13,32% di ieri. 199 nu… - ComuneCorreggio : RT @ProvinciadiRE: ??#Coronavirus La giornata a Reggio • 0 decessi (tot 603) • 367 nuovi casi (tot 8.690) di cui 278 sintomatici 348 in… - ProvinciadiRE : ??#Coronavirus La giornata a Reggio • 0 decessi (tot 603) • 367 nuovi casi (tot 8.690) di cui 278 sintomatici 34… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terapia

Le terapie intensive in numerosi ospedali italiani hanno raggiunto il culmine a causa del coronavirus. Torna la paura in Italia. Una paura dal sapore già provato, in quanto una situazione simile ...Incremento dei ricoveri nelle strutture ospedaliere della regione: tra venerdì e sabato altri 18 e c'è un paziente in più in terapia intensiva. Nel precedente report, invece - lo ricordiamo - il Cuore ...