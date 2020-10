Coronavirus: Tajani, 'pronti da opposizione a scrivere legge Bilancio con maggioranza' (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Servono almeno 20 miliardi perchè sono diversi i settori colpiti per poi scrivere insieme la legge di Bilancio. Non si devono confondere i ruoli di maggioranza e opposizione, ma tutti devono lavorare per comune interesse che in questo caso è l'interesse nazionale. Se si vuole scrivere la legge di Bilancio insieme noi siamo pronti". Cosi' Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, al Festival dell'ottimismo organizzato da 'Il Foglio'. "Noi -ha aggiunto l'esponente azzurro- non abbiamo mai parlato di unità nazionale, ma di una nuova stagione che doveva iniziare con l'inizio della vicenda Coronavirus dove tutti lavorano per dare risposte concrete sia ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Servono almeno 20 miliardi perchè sono diversi i settori colpiti per poiinsieme ladi. Non si devono confondere i ruoli di, ma tutti devono lavorare per comune interesse che in questo caso è l'interesse nazionale. Se si vuoleladiinsieme noi siamo". Cosi' Antonio, vicepresidente di Forza Italia, al Festival dell'ottimismo organizzato da 'Il Foglio'. "Noi -ha aggiunto l'esponente azzurro- non abbiamo mai parlato di unità nazionale, ma di una nuova stagione che doveva iniziare con l'inizio della vicendadove tutti lavorano per dare risposte concrete sia ...

