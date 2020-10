Coronavirus: Tajani, 'fare di tutto per evitare lockdown ma siamo su filo rasoio' (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "fare di tutto" per evitare il lockdown, "ma siamo sul filo del rasoio". Comunque "siamo pronti a fare tutto ciò che serve per impedirlo". Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite del Festival dell'ottimismo de 'Il Foglio', Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "di" peril, "masuldel". Comunque "pronti aciò che serve per impedirlo". Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio, ospite del Festival dell'ottimismo de 'Il Foglio',

domanigiornale : Antonio #Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in un’intervista al Corriere della Sera: «Non serve un governo di… - Zeno45740934 : Maggio 2020 @Antonio_Tajani: 'Con il #MES possiamo costruire il nuovo Ospedale di Padova'... Ottobre 2020: 'Bisogna… - maximchd : RT @tempoweb: Vertice tra #Salvini #Meloni e #Tajani con #Berlusconi collegato: il #Dpcm deve essere votato in #Parlamento punto per punto… - Massimo86550545 : RT @tempoweb: Vertice tra #Salvini #Meloni e #Tajani con #Berlusconi collegato: il #Dpcm deve essere votato in #Parlamento punto per punto… - sarahross71 : RT @tempoweb: Vertice tra #Salvini #Meloni e #Tajani con #Berlusconi collegato: il #Dpcm deve essere votato in #Parlamento punto per punto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Tajani Coronavirus, Tajani: "No al governo di unità nazionale" Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Coronavirus: Tajani, 'fare di tutto per evitare lockdown ma siamo su filo rasoio'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Fare di tutto" per evitare il lockdown, "ma siamo sul filo del rasoio". Comunque "siamo pronti a fare tutto ciò che serve per impedirlo". Lo ha affermato il vicepresidente ...

Carlo Spinelli (IDD) scrive al Premier Conte chiedendo spiegazioni sul nuovo DPCM

Non capiamo quindi su quali basi si fonda la convinzione che una cena, una serata al cinema o a teatro siano un grande veicolo di diffusione del coronavirus ... sento dire dalla triade Salvini, Meloni ...

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Fare di tutto" per evitare il lockdown, "ma siamo sul filo del rasoio". Comunque "siamo pronti a fare tutto ciò che serve per impedirlo". Lo ha affermato il vicepresidente ...Non capiamo quindi su quali basi si fonda la convinzione che una cena, una serata al cinema o a teatro siano un grande veicolo di diffusione del coronavirus ... sento dire dalla triade Salvini, Meloni ...