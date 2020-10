Coronavirus Sicilia, il bollettino del 31 ottobre 2020: 952 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di sabato 31 ottobre 2020) Il bollettino aggiornato al 31 ottobre dei contagi da Coronavirus in Sicilia.Sono 952 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.106 tamponi effettuati, in leggero calo rispetto ieri; 18 i decessi, che portano il totale a 502. Con i nuovi casi salgono così a 14.442 gli attuali positivi. Di questi 1.084 sono i ricoverati: 962 in regime ordinario e 122 in terapia intensiva con un incremento di cinque ricoveri. I guariti sono 56. Questo il report dei contagi nelle province: Palermo 347 positivi in più, a Catania 108, a Messina 101, a Trapani 102, a Ragusa 115, a Siracusa 15, ad Agrigento 44, a Enna 66, a Caltanissetta 54. Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilaggiornato al 31dei contagi dain.Sono 952 ipositivi al Covid-19 registrati innelle ultime 24 ore, su 8.106 tamponi effettuati, in leggero calo rispetto ieri; 18 i decessi, che portano il totale a 502. Con isalgono così a 14.442 gli attuali positivi. Di questi 1.084 sono i ricoverati: 962 in regime ordinario e 122 in terapia intensiva con un incremento di cinque ricoveri. I guariti sono 56. Questo il report dei contagi nelle province:347 positivi in più, a Catania 108, a Messina 101, a Trapani 102, a Ragusa 115, a Siracusa 15, ad Agrigento 44, a Enna 66, a Caltanissetta 54.

