Coronavirus | sentite Sinisa Mihailovic | “Il Governo fa decreti alla c*** di cane”

Leggi su chenews

(Di sabato 31 ottobre 2020) L’ex tecnico del Milan ed attuale allenatore del Bologna parlando della sua squadra esprime un giudizio abbastanza netto.(Facebook)Il momento è delicato, l’epidemia di Covid19 è ancora una volta entrata prepotentemente nelle nostre vite, cosi come ad inizio anno, cosi in ogni parte d’Europa, cosi praticamente ovunque su questo pianete. E’ talmente viva la considerazione del virus in ogni aspetto della nostra vita, che anche dove proprio non ci si aspetterebbe di confrontarsi, di discutere, di riflettere sul virus e sulle contromisure da adottare in vista di una sua rapida avanzata, capita invece l’imprevisto. L’imprevisto, in questo caso, in senso buono, si intende, è rappresentato dnetta presa di posizione di un uomo di calcio, ...