Coronavirus, Salvini “Pronti a collaborare ma Governo non dà risposte” (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La prima proposta di collaborazione è del marzo scorso. Abbiamo detto: coinvolgeteci, consultateci prima di decidere. Mai sentito nessuno”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega Matteo Salvini, sulla possibilità di collaborare con il Governo. Poi, incalza: “E’ da febbraio che dico che siamo pronti a dare il nostro apporto. Può essere pure un incontro settimanale, anche riservato. Ma penso che abbia ragione Marcucci: questo Governo non è all’altezza. Non sopporto la gente che prende in giro. Dicono che ascoltano ma non fanno nulla”. Per Salvini “nella prima fase dell’emergenza si navigava a vista e quindi erano comprensibili ritardi e approssimazioni. Era la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La prima proposta di collaborazione è del marzo scorso. Abbiamo detto: coinvolgeteci, consultateci prima di decidere. Mai sentito nessuno”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega Matteo, sulla possibilità dicon il. Poi, incalza: “E’ da febbraio che dico che siamo pronti a dare il nostro apporto. Può essere pure un incontro settimanale, anche riservato. Ma penso che abbia ragione Marcucci: questonon è all’altezza. Non sopporto la gente che prende in giro. Dicono che ascoltano ma non fanno nulla”. Per“nella prima fase dell’emergenza si navigava a vista e quindi erano comprensibili ritardi e approssimazioni. Era la ...

fattoquotidiano : “Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus”: da Salvini a Bassetti, le profezie estive dei “minimalisti” del C… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, SALVINI VALUTA DI RICORRERE AL TAR CONTRO IL DPCM IL LEADER DELLA LEGA INCONTRA SINDACI E AMMINISTRATO… - carlaruocco1 : #Salvini a giugno 'Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus'. Le sue profezie estive non si sono avverate e o… - nestquotidiano : Coronavirus, Salvini “Pronti a collaborare ma Governo non dà risposte” - CorriereCitta : Coronavirus, Salvini “Pronti a collaborare ma Governo non dà risposte” -