Coronavirus: Salvini-Meloni-Berlusconi, 'sede di confronto è Parlamento' (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Oggi il governo ipotizza una 'cabina di regia' con le opposizioni. Il ravvedimento appare tardivo. Il centrodestra è sempre stato a disposizione dell'Italia, ma oggi più che mai l'unica sede nella quale discutere è il Parlamento della Repubblica italiana". Lo affermano in una nota congiunta Mateo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. "Lì -spiegano- sono depositate le numerosissime proposte formalizzate da noi e ignorate dal governo, e lì verranno presentate le altre. Non siamo disponibili, invece, a partecipare a operazioni di Palazzo che sembrano dettate più che da una reale volontà di collaborazione dal tentativo di voler coinvolgere l'opposizione in responsabilità gravi che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Oggi il governo ipotizza una 'cabina di regia' con le opposizioni. Il ravvedimento appare tardivo. Il centrodestra; sempre stato a disposizione dell'Italia, ma oggi più che mai l'unicanella quale discutere; ildella Repubblica italiana". Lo affermano in una nota congiunta Mateo, Giorgiae Silvio. "Lì -spiegano- sono depositate le numerosissime proposte formalizzate da noi e ignorate dal governo, e lì verranno presentate le altre. Non siamo disponibili, invece, a partecipare a operazioni di Palazzo che sembrano dettate più che da una reale volontà di collaborazione dal tentativo di voler coinvolgere l'opposizione in responsabilità gravi che ...

