Coronavirus: Salvini-Meloni-Berlusconi, 'sede di confronto è Parlamento' (2) (Di sabato 31 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Fin dall'inizio della pandemia -ricordano Salvini, Meloni e Berlusconi- il centrodestra, che è la prima forza politica della nazione e governa la maggioranza delle Regioni, ha anteposto l'interesse dell'Italia all'interesse politico della propria coalizione. Per mesi abbiamo preparato proposte ed emendamenti, ma atteso invano che il governo ci convocasse in Parlamento, la sede istituzionale dove è giusto che avvenga il confronto tra maggioranza e opposizione. Ancora pochi giorni fa, ci è stata data notizia dell'ultimo Dpcm, soltanto poco tempo prima della sua comunicazione agli italiani". "L'attuale situazione sanitaria sta precipitando anche a causa delle mancate decisioni -o delle decisioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Fin dall'inizio della pandemia -ricordano- il centrodestra, che; la prima forza politica della nazione e governa la maggioranza delle Regioni, ha anteposto l'interesse dell'Italia all'interesse politico della propria coalizione. Per mesi abbiamo preparato proposte ed emendamenti, ma atteso invano che il governo ci convocasse in, laistituzionale dove; giusto che avvenga iltra maggioranza e opposizione. Ancora pochi giorni fa, ci; stata data notizia dell'ultimo Dpcm, soltanto poco tempo prima della sua comunicazione agli italiani". "L'attuale situazione sanitaria sta precipitando anche a causa delle mancate decisioni -o delle decisioni ...

LegaSalvini : #SALVINI “PRONTI A COLLABORARE MA GOVERNO NON DÀ RISPOSTE” - fattoquotidiano : “Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus”: da Salvini a Bassetti, le profezie estive dei “minimalisti” del C… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, SALVINI VALUTA DI RICORRERE AL TAR CONTRO IL DPCM IL LEADER DELLA LEGA INCONTRA SINDACI E AMMINISTRATO… - gabrieppe5stars : RT @FroioPietro: A questo punto l'unica salvezza per la #Lombardia sarebbe l'arresto di #Fontana e #Salvini, ma non ai domiciliari. #corona… - TV7Benevento : Coronavirus: Salvini-Meloni-Berlusconi, 'sede di confronto è Parlamento' (2)... -